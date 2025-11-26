Хоккеисты СКА прервали пятиматчевую победную серию "Северстали"

Петербургский СКА со счетом 6:4 обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Череповце присутствии 5 175 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матвей Поляков (5-я минута), Валентин Зыков (15, 60), Брендэн Лайпсик (23, 59), Джозеф Бландизи (37). У проигравших отличились Владимир Грудинин (1), Александр Скоренов (21), Илья Иванцов (38) и Иоаннис Калдис (40).

У "Северстали" прервалась победная серия из пяти матчей. Команда не проигрывала с 10 ноября, когда в гостях уступила московскому ЦСКА (0:2).