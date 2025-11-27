Александр Овечкин обошел Стива Айзермана по числу проведенных игр в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Виннипег Джетс».

© Чемпионат.com

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 0:0. В этой встрече принимает участие российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин. Для него эта игра стала 1515-й в карьере в НХЛ.

По этому показателю он обошёл Стива Айзермана (1514) и вышел на чистое 23-е место по количеству сыгранных матчей. На 22-й строчке рейтинга находится завершивший карьеру нападающий Мэтт Каллен — 1516 матчей.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 24 матчах, в которых записал в свой актив 10 голов и 11 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 1515 матчей, в которых он забил 907 голов и сделал 737 результативных передач.