Капризов повторил клубный рекорд «Миннесоты»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился победным голом в большинстве в овертайме матча с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 ОТ). Россиянин повторил клубный рекорд «Миннесоты» по голам в большинстве.

Теперь по заброшенным шайбам в большинстве Капризов делит первое место с Заком Паризе, у обоих хоккеистов по 69 таких голов. Также этот гол стал для Капризова 199-м за «Миннесоту», что позволяет ему разделить третье место с Паризе среди снайперов в истории клуба.

В активе Капризова 28 (14+14) очков в 24 матчах чемпионата. «Миннесота» продлила победную серию до шести игр и выиграла 10 из 12 последних матчей.