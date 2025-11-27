Лишь одна команда в истории НХЛ проиграла меньше матчей, чем «Колорадо», за 23 игры сезона

«Колорадо Эвеланш» разгромил «Сан-Хосе Шаркс» (6:0) в игре регулярного чемпионата НХЛ и продлил победную серию до десяти матчей. За 23 матча сезона «лавины» потерпели лишь одно поражение в основное время и повторили второй результат в истории НХЛ.

«Эвеланш» — третья команда в истории НХЛ, потерпевшая не более одного поражения в основное время в первых 23 играх сезона. Такого же результата добилась «Филадельфия Флайерз» в 1979 году. Единственная команда в истории, не проигравшая ни одного матча в основное время за первые 23 матча сезона, — это «Чикаго Блэкхоукс» в 2012 году.

«Эвеланш», кроме того, в третий раз подряд победили без пропущенных шайб, а также продлили серию с набранными очками до 14 матчей.