Капризов вышел на 3-е место в истории «Миннесоты» по голам в НХЛ

Капризов вышел на 3-е место в истории «Миннесоты» по голам в регулярках НХЛ, сравнявшись с Паризе – 199. Лидирует Габорик – 219 шайб
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата с «Чикаго» (4:3 ОТ).
Этот гол стал для российского форварда 199-м в регулярках НХЛ. Он вышел на третье место в истории клуба по этому показателю, сравнявшись с Заком Паризе.
Лидирует Мариан Габорик (219 шайб), вторая строчка у Микко Койву (205).
