Капризов вышел на 3-е место в истории «Миннесоты» по голам в регулярках НХЛ, сравнявшись с Паризе – 199. Лидирует Габорик – 219 шайб

Sports.ru

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата с «Чикаго» (4:3 ОТ).

Капризов вышел на 3-е место в истории «Миннесоты» по голам в НХЛ
© Sports.ru

Этот гол стал для российского форварда 199-м в регулярках НХЛ. Он вышел на третье место в истории клуба по этому показателю, сравнявшись с Заком Паризе.

Лидирует Мариан Габорик (219 шайб), вторая строчка у Микко Койву (205).

Sports.ru: главные новости
промо изображение
Sports.ru: главные новости