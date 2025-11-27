Капризов вышел на 3-е место в истории «Миннесоты» по голам в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата с «Чикаго» (4:3 ОТ).

Этот гол стал для российского форварда 199-м в регулярках НХЛ. Он вышел на третье место в истории клуба по этому показателю, сравнявшись с Заком Паризе.

Лидирует Мариан Габорик (219 шайб), вторая строчка у Микко Койву (205).