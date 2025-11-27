Назван главный претендент на приз вратарю года в НХЛ

Голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон — главный претендент на приз вратарю года в НХЛ
Голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон – главный претендент на приз вратарю года в НХЛ по версии официального сайта лиги. В голосовании для определения фаворитов на «Везина Трофи» по итогам четверти сезона приняли участие 16 экспертов. Каждый из них называл пятёрку претендентов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Логан Томпсон, «Вашингтон» – 67 баллов (8 первых мест).
2. Скотт Уэджвуд, «Колорадо» – 51 (6).
3. Коннор Хеллебайк, «Виннипег» – 50 (1).
4. Спенсер Найт, «Чикаго» – 38 (1).
5. Игорь Шестёркин, «Рейнджерс» – 13.
6. Лукаш Достал, «Анахайм» – 5.
7. Сергей Бобровский, «Флорида» – 4.
8-9. Якуб Добеш, «Монреаль» – 3.
8-9. Джейк Эттингер, «Даллас» – 3.
Также баллы получили Джейк Аллен («Нью-Джерси», 2 очка), Дарси Кемпер («Лос-Анджелес», 2 очка), Артур Шилов («Питтсбург», 1 очко), Даниэль Владарж («Филадельфия», 1 очко).