Экс-вратарь «Сибири» перешел в фарм-клуб «Флориды»

Экс-вратарь «Сибири» Доминге перешел в фарм-клуб «Флориды». Контракт с командой АХЛ – односторонний
Бывший вратарь «Сибири» Луи Доминге подписал контракт с «Шарлотт» из АХЛ. Команда является фарм-клубом «Флориды» из НХЛ.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26 и носит односторонний характер.
33-летний Доминге провел в FONBET КХЛ 11 матчей и одержал одну победу при 89,2% сэйвов и коэффициенте надежности 3,83.
Он покинул «Сибирь» по семейным обстоятельствам, расторгнув контракт 3 ноября.
Агент Лички: «Марцел рассматривает работу в РПЛ, но предложений пока нет. Из «Динамо» и «Спартака» ни ко мне, ни к нему не обращались»
Скаутом ЦСКА стал экс-директор «Оренбурга» Андреев. В 2024-м РФС отстранил Дмитрия от футбольной деятельности и оштрафовал на 300 тысяч рублей за мат в адрес судей
Дарко Раякович о менталитете «Торонто»: «Каждый в нашей раздевалке хочет победить»
Агент Лички: «Марцел рассматривает работу в РПЛ, но предложений пока нет. Из «Динамо» и «Спартака» ни ко мне, ни к нему не обращались»
Скаутом ЦСКА стал экс-директор «Оренбурга» Андреев. В 2024-м РФС отстранил Дмитрия от футбольной деятельности и оштрафовал на 300 тысяч рублей за мат в адрес судей
Дарко Раякович о менталитете «Торонто»: «Каждый в нашей раздевалке хочет победить»