Терещенко об уровне российского хоккея: «В НХЛ множество наших – это отвечает на все вопросы. Все идет в нужном направлении»

Sports.ru

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился мнением об уровне российского хоккея.

Трехкратный чемпион мира поделился мнением об уровне российского хоккея
© Sports.ru
«НХЛ – ведущая мировая лига, в которой играет множество россиян. Нахождение наших хоккеистов в ней отвечает на все вопросы об уровне российского хоккея. За океаном играют много россиян, значит все идет в нужном направлении», – сказал Терещенко.

В этом регулярном чемпионате НХЛ на лед выходили 57 россиян (49 полевых и 8 вратарей).

Sports.ru: главные новости
промо изображение
Sports.ru: главные новости