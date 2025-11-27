ХК «Лада» объявил имя нового гендиректора

Хоккейный клуб «Лада» объявил, что Виталий Злобин назначен на пост генерального директора.

© ХК «Лада»

С октября 2025 года Злобин занимал должность исполнительного директора «Лады». С мая 2025‑го пост гендиректора тольяттинского клуба занимал Александр Харламов.

«Лада» после 30 сыгранных матчей набрала 23 очка и занимает 10‑е место в турнирной таблице Западной конференции.

