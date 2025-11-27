Нападающий «Локомотива»: американские хоккеисты смотрят хайлайты КХЛ

Сурин о хоккеистах в Северной Америке: «Для них русский – это уважение и опасение. Понимают, что лучше не шутить. Думаю, они смотрят хайлайты КХЛ, как мы НХЛ»
Нападающий «Локомотива» Егор Сурин заявил, что российских хоккеистов уважают североамериканские коллеги.
– Егор, такое агрессивное поведение, где-то вызывающее, можно назвать подготовкой перед НХЛ, чтобы ребята там поняли, что к ним приехал не мальчик?
– Думаю, они смотрят хайлайты КХЛ, как мы хайлайты НХЛ. Было бы неплохо заявить о себе здесь, чтобы там уже знали об этом.
Когда я приезжал в лагерь «Нэшвилла», то там ко мне с уважением относились. Были моменты, что мы даже смотрели мои силовые приемы. Мне кажется, для них русский – это уважение! И опасение какое-то. Понимают, что лучше не шутить.
С языком у меня все нормально. Постоянно, когда едем с базы на арену, разговариваем с легионерами «Локомотива». Я, Радулов и Фроуз всегда на английском общаемся. Хочу возобновить сейчас уроки с репетитором, – сказал Сурин.
В текущем сезоне на счету 19-летнего форварда 24 (13+11) очка за 32 игры при полезности «плюс 19».
Агент Лички: «Марцел рассматривает работу в РПЛ, но предложений пока нет. Из «Динамо» и «Спартака» ни ко мне, ни к нему не обращались»
Скаутом ЦСКА стал экс-директор «Оренбурга» Андреев. В 2024-м РФС отстранил Дмитрия от футбольной деятельности и оштрафовал на 300 тысяч рублей за мат в адрес судей
Дарко Раякович о менталитете «Торонто»: «Каждый в нашей раздевалке хочет победить»
Агент Лички: «Марцел рассматривает работу в РПЛ, но предложений пока нет. Из «Динамо» и «Спартака» ни ко мне, ни к нему не обращались»
Скаутом ЦСКА стал экс-директор «Оренбурга» Андреев. В 2024-м РФС отстранил Дмитрия от футбольной деятельности и оштрафовал на 300 тысяч рублей за мат в адрес судей
Дарко Раякович о менталитете «Торонто»: «Каждый в нашей раздевалке хочет победить»