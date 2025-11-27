Гендиректор «Сибири» отреагировал на уход капитана из клуба

Генеральный директор новосибирской «Сибири» Лев Крутохвостов дал комментарий по поводу ухода из клуба нападающего и капитана Владимира Ткачёва.

© ХК «Сибирь»

«Ни к кому претензий нет, но это в большой степени желание игрока. Если человек хотя бы думает об обмене, ему невозможно заставить себя играть через не могу, а именно так сейчас нам придётся играть каждый матч» - заявил Крутохвостов.

25 ноября «Сибирь» обменяла Владимира Ткачёва на двух молодых игроков – нападающих Михаила Абрамова и Антона Косолапова из нижегородского «Торпедо».

32-летний Ткачёв в нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ сыграл за новосибирцев 30 матчей, в которых забил 5 шайб и совершил 8 передач, набрав 13 очков по сумме гол+пас.

Ткачёв – серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине 2022 года и бронзовый призёр Чемпионата мира 2017 года. Обладатель Кубка Гагарина сезона 2017/18 в составе казанского «Ак Барса»

За «Сибирь» нападающей выступал с лета этого года. Контракт был подписан на два года. До этого Ткачёв играл за «Трактор» из Челябинска с 2021 по 2025 года.