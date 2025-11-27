Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о торжественной церемонии в свою честь.

© Sports.ru

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:3) российского форварда наградили за 900 голов и 1500 матчей в регулярках.

«Это был очень эмоциональный день для меня и моей семьи. Спасибо организации за возможность сыграть столько матчей и команде за 900 голов. И, конечно же, спасибо болельщикам. Они здорово поддерживали нас, сегодня на трибунах было очень много детей», – сказал Овечкин.

Он также прокомментировал участие своих детей, Сергея и Ильи, в предматчевой раскатке команды.