«Авангард» в гостях обыграл лидирующий на Востоке КХЛ «Металлург»

Омский «Авангард» одержал гостевую победу над магнитогорским «Металлургом» (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В первом периоде у омичей отличились Артем Блажиевский и Василий Пономарев, во втором игровом отрезке «Магнитка» ответила шайбой Сергея Толчинского.

Окончательный результат на отметке 50:17 установил форвард «Авангарда» Эндрю Потуральски.

Результат прервал трехматчевую победную серию «Металлурга», команда Андрея Разина с 48 очками по‑прежнему уверенно лидирует в Восточной конференции.

«Авангард» выиграл пятую из шести последних встреч, набрал 41 очко и поднялся на вторую позицию на Востоке, обойдя «Ак Барс» (40).

