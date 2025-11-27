«Салават Юлаев» обыграл «Барыс» благодаря четырем очкам Ремпала

Уфимский «Салават Юлаев» был сильнее «Барыса» (7:4) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В составе уфимцев пять шайб забросили канадские легионеры — Девин Броссо (дубль, в том числе гол в пустые ворота), Шелдон Ремпал (дубль) и Джек Родуолд. Из числа россиян шайбами отметились Александр Хохлачев и Артем Пименов.

У «Барыса» отличились только американцы — Макс Уиллман (дубль), Майкл Веккьоне и Райли Уолш.

Ремпал закончил встречу с 4 (2+2) набранными очками. Он впервые забил после возвращения в клуб, всего в его активе 6 (2+4) баллов за результативность в семи матчах текущего сезона.

В активе обеих команд по 27 очков, они находятся на 9‑м и 10‑м местах в Восточной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Астана) — 7:4 (1:2, 2:1, 4:1)

Голы: Броссо, 17:02 (бол.), 58:11. Ремпал, 29:00 (бол.), 44:56. Родуолд, 33:18 (бол.). Стюарт, 40:33. Пименов, 57:19. — Уиллман, 11:22, 43:40. Веккьоне, 13:02. Уолш, 27:04 (бол.).