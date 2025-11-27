ЦСКА едва не упустил преимущество в три шайбы, но победил дома «Ладу»

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На четвёртой минуте первого периода Прохор Полтапов открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Тахир Мингачёв удвоил преимущество армейцев. За 35 секунд до конца первого игрового отрезка Иван Патрихаев сделал счёт 3:0. На 12-й минуте третьего периода Максим Белоусов забросил шайбу в составе «Лады». Через три минуты Тайлер Граовац сократил отставание «Лады» до минимума. В конце игры Джереми Рой установил окончательный счёт во встрече.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги ЦСКА встретится с «Салаватом Юлаевым» дома 1 декабря. «Лада» 29 ноября сыграет в гостях со «Спартаком».