Российские хоккеисты попали в базу данных "Миротворца"

Олимпийские чемпионы по хоккею Илья Ковальчук и Валерий Каменский включены в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Также в базу "Миротворца" попал бывший главный тренер "Сибири" олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев. Им вменяют "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Ковальчуку 42 года, он становился чемпионом мира в 2008 и 2009 годах, в 2009 году был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира. На Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане он стал лучшим снайпером турнира. Является трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

Каменскому 59 лет, он выиграл олимпийское золото на Играх 1988 года, в 1998-м завоевал серебро. Трижды он становился чемпионом мира, выигрывал серебро и бронзу мировых первенств. Выступал за воскресенский "Химик", московский ЦСКА, а также клубы Национальной хоккейной лиги "Квебек Нордикс" (позднее - "Колорадо"), с которым стал обладателем Кубка Стэнли, "Нью-Йорк Рейнджерс", "Даллас" и "Нью-Джерси".

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.