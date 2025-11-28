Плющев поделился мнением о работе Ларионова в СКА

Плющев о Ларионове в СКА: «Опять «калинка-малинка» началась. Он 3 года внедрял североамериканский менталитет в «Торпедо» – не получилось. Со своим уставом в чужой монастырь не лезут»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о работе Игоря Ларионова в СКА. Клуб из Санкт-Петербурга идет восьмым в Западной конференции.
– Создается впечатление, что наставник СКА Ларионов по-прежнему больше ориентируется на североамериканский стиль, который не очень понятен даже его игрокам. И не очень понимает, где оказался.
– Нет, он понимает, но у нас есть поговорка: со своим уставом в чужой монастырь не лезут. А он пытался североамериканский менталитет внедрять в нижегородское «Торпедо» три с лишним года. Ничего не получилось.
Сейчас пришел в Питер со своей хоккейной культурой, где требовалась хорошая технико-тактическая работа с игроками. И опять начались вещи, связанные с «калинкой-малинкой», это реклама – мазь для суставов (отсылка к рекламе бальзама «Лошадиная сила», в которой снимался Ларионов – Спортс’‘).
– Хороший бизнесмен.
– Но у нас подобное не очень хорошо воспринимается. За океаном, наверное, нормально. Хотя не думаю, чтобы там главные тренеры рекламировали пылесосы или что-нибудь подобное, – сказал Плющев.
