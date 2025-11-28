Нападающий «Флориды» возобновил тренировки на льду после операции

Мэттью Ткачак начал тренировки на льду. Форвард «Флориды» не играет с августа после операции
Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак возобновил тренировки на льду. Клуб заявил, что пока не может назвать дату возвращения хоккеиста к матчам.
«Я просто рад выйти на лед с парнями. Не знаю, когда смогу играть, но период восстановления постепенно преодолевается. Все начинает налаживаться», – сказал Ткачак.
В августе форварду сделали операцию из-за разрыва приводящей мышцы бедра и грыжи. Тогда сообщалось, что «Пантерс» рассчитывают вернуть его в состав к середине декабря.
В прошлом сезоне Ткачак провел 75 матчей с учетом плей-офф и набрал 80 (30+50) очков.
