20-летний белорусский защитник покоряет НХЛ

Артём Левшунов забил свой первый гол в НХЛ и уже выглядит максимально уверенно.

Удивительно, но в последние годы «Колдер» стал превращаться в приз для защитников. Три раза за последние шесть лет его взяли игроки обороны (Кейл Макар, Мориц Зайдер, Лэйн Хатсон). Это ещё и укор форвардам, яркие сезоны которых обычно затмевают любые подвиги защитников, но ведь пока и в этом году всё потенциально идёт к триумфу игрока обороны — а конкретно Мэттью Шефера из «Айлендерс».

Конечно, слишком рано делать выводы на отметке в четверть сезона: бывало и так, что даже после половины регулярки явный фаворит уходил в тень. Иван Демидов всё ещё в гонке и пока держит уверенное второе место в большинстве прогнозов. Однако есть и ещё один претендент, о котором в России почему-то говорят мало — это белорусский защитник «Чикаго» Артём Левшунов. У него 12 очков в 22 матчах, а в игре с «Миннесотой» он забросил свою первую шайбу в НХЛ.

У наших болельщиков не было возможности увидеть Артёма в деле: в 17 лет он выдал ударный сезон в белорусской высшей лиге (фактически молодёжной) и сразу уехал за океан, пойдя по проторённой дороге «USHL – студенческая лига». Шикарная игра за университет Северного Мичигана позволила Левшунову запрыгнуть на вторую строчку драфта, обогнав игроков типа Демидова, котировавшихся выше весь сезон, он стал самым высоко задрафтованным белорусом в истории.

«В студенческой лиге Левшунов использовался во всех игровых ситуациях. Он очень агрессивно подключается к атаке: такое ощущение, что перед ним всегда зажжён зелёный свет. Его игра непосредственно в обороне требует улучшения, однако это не является его слабостью. Несмотря на габариты (188/95), Артёма сложно назвать защитником, который ставит на первое место силовую игру, однако в единоборствах противники ощущают всю силу его телосложения», — писал автор Sportsnet Джейсон Букала перед драфтом.

Сергей Самсонов после церемонии говорил:

«Он, наверное, один из тех игроков на этом драфте, кто уже готов играть в НХЛ в следующем сезоне. Это видно по физике, по тому, как он катается. Некоторым ребятам ещё нужно физически расти, а Артём близок к совершенству в этом плане».

Однако дебют Левшунова оказался испорчен травмой, полученной в тренировочном лагере: когда белорус выздоровел, состав уже был сформирован, и Левшунов отправился в АХЛ. Возможно, в плане развития провести там бо́льшую часть года было даже полезнее, хотя в середине марта белорус получил свой шанс в лиге.

При этом в линии защиты у «Чикаго» выбор большой. Левшунов, например, в тренировочном лагере выиграл конкуренцию у более опытного Кевина Корчински, седьмого номера драфта-2022, который пока не поднимался из «Рокфорда» в АХЛ. Однако в этом сезоне уже после второго матча Артём на одну игру отправился в запас: виной тому были четыре удаления за это время. Новый главный тренер команды Джефф Блэшилл объяснял своё решение:

«Иногда это нормально — посидеть немного в запасе, это часть развития игрока. Я не думаю, что развитие — это когда ты постоянно играешь и волшебным образом становишься лучше и лучше. Надо учиться выполнять определённые вещи правильным образом».

Эта ситуация приводит к необычной тактике: 90% игр «Чикаго» играет с семью защитниками и 11 нападающими. Это не оммаж Ги Буше, а жизненная необходимость: сложно оставить кого-то из молодых талантов обороны на скамье, а вот в атаке разрыв между Коннором Бедардом. Фрэнком Назаром и другой молодёжью слишком велик — лучше размазывать игровое время более равномерно. А в защите у «Чикаго» есть и молодые домоседы (Уайатт Кайзер, двухметровый Луис Кревьер), и универсалы (Алекс Власик), и опытные разноплановые ветераны (Коннор Мёрфи и Мэтт Грызлик).

На льду Левшунов весьма заметен, и не только благодаря габаритам. Конечно, тренеры сейчас максимизируют его использование на чужой половине, выпуская на вбрасывания в зоне обороны лишь в одном случае из трёх — но это стандартный путь адаптации молодого защитника в НХЛ, примерно так же было и у Михаила Сергачёва в «Тампе». При этом сложно назвать белоруса «полузащитником»: возможно, пока не хватает опыта, тренировочной рутины, но Левшунов не проваливается, не теряет позицию и хорошо смотрится в единоборствах, пользуясь своими габаритами и клюшкой. При этом белорус часто добавляет «перца» в игру своими обостряющими пасами.

Американские журналисты отмечают особенности в игре Артёма.

«Левшунов не вписывается в стандарты. Его попытка сделать напрашивающийся пас в большинстве против «Ванкувера» привела к ужасной потере, которая едва не закончилась голом, однако в той же самой смене он выдал отличный голевой пас. Системы и стандарты не для Артёма, и нельзя сказать, что это обязательно плохо. Джефф Блэшилл сказал, что он играет лучше, когда чувствует себя более свободно», — пишет автор The Athletic Марк Лазерус.

Парадоксально, но самым эффективным партнёром Левшунова по игре был такой же склонный к атаке Грызлик: это сочетание показывало запредельные метрики (и ожидаемые, и реальные), но вместе играло очень мало. Обычно же с белорусом в паре действует домосед Кайзер, классическая история для хоккея.

«Обожаю его. Думаю, он будет становиться всё лучше и лучше, а мы поддерживаем друг друга на льду. Это словно прыгнуть в быстро текущую реку и просто плыть по течению, получая удовольствие», — поэтично описал их тандем Кайзер.

Кстати, американец признался, что читает «Братьев Карамазовых»: уж не культурное ли это влияние партнёра?

Ну и сам «Чикаго» продолжает держаться удивительно высоко. Конечно, в этом есть огромная заслуга голкипера Спенсера Найта: чуть потерявшийся во «Флориде» на фоне Бобровского вратарь переродился после февральского обмена. Найт отражает 92% бросков, при этом играя весьма много: для нынешней НХЛ это потрясающие цифры. Американец скрывает огрехи защиты, ведь молодая оборона команды идёт четвёртой с конца по допущенным голам. Кроме того, Коннор Бедард после неоднозначного дебюта набрал потрясающую форму и теперь выходит на ожидавшийся от него суперзвёздный уровень.

Именно Бедард, конечно же, сделал классный голевой пас на первую шайбу Левшунова в НХЛ — и забросил её Артём не щелчком от синей, а после прохода на пятак. Пока это символизирует начало карьеры белоруса в НХЛ, которое выходит отличным.