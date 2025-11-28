Агент канадца Комтуа оценил возможное назначение Ротенберга в «Динамо»

Агент Иван Ботев, представляющий интересы форварда «Динамо» Максима Комтуа, считает, что возможное назначение Романа Ротенберга главным тренером не скажется на игроке.

Когда Ротенберг возглавлял СКА, он назвал франко-канадского форварда «спортивным петухом».

– Одним из вероятных сценариев многие называют приход Ротенберга в «Динамо» в качестве тренера. Будет ли Комтуа играть под руководством человека, который публично называл его «спортивным петухом»?

– Не думаю, что есть какая‑то проблема. Тогда Роман Борисович был представителем другого клуба, он мог позволить себе говорить про других игроков все что угодно.

Уверен, что если Ротенберг зайдет в «Динамо» как главный тренер, то они с Комтуа найдут общий язык. Надеюсь, в таком случае они сработаются, а Ротенберг будет публично защищать Макса.

Не вижу ничего плохого в этом, – сказал Ботев.