ЦСКА внес нападающего в список травмированных

ЦСКА внес Бучельникова в список травмированных. У форварда 10+10 в 30 матчах этого сезона КХЛ
ЦСКА внес Дмитрия Бучельникова в список травмированных. Характер повреждения 22-летнего форварда не уточняется.
В текущем FONBET чемпионате КХЛ Бучельников набрал 20 (10+10) очков за 30 матчей при полезности «плюс 2».
Он занимает второе место в списке бомбардиров московского клуба, уступая только Дэниэлу Спронгу.
