ЦСКА внес Бучельникова в список травмированных. У форварда 10+10 в 30 матчах этого сезона КХЛ

Sports.ru

ЦСКА внес Дмитрия Бучельникова в список травмированных. Характер повреждения 22-летнего форварда не уточняется.

ЦСКА внес нападающего в список травмированных
© Sports.ru

В текущем FONBET чемпионате КХЛ Бучельников набрал 20 (10+10) очков за 30 матчей при полезности «плюс 2».

Он занимает второе место в списке бомбардиров московского клуба, уступая только Дэниэлу Спронгу.

Sports.ru: главные новости
промо изображение
Sports.ru: главные новости