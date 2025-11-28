ЦСКА внес нападающего в список травмированных

ЦСКА внес Дмитрия Бучельникова в список травмированных. Характер повреждения 22-летнего форварда не уточняется.

В текущем FONBET чемпионате КХЛ Бучельников набрал 20 (10+10) очков за 30 матчей при полезности «плюс 2».

Он занимает второе место в списке бомбардиров московского клуба, уступая только Дэниэлу Спронгу.