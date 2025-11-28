Гендиректор «Сибири» рассказал о задачах клуба

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов заявил, что хочет построить команду, которая будет бороться за Кубок Гагарина.

© Sports.ru

– Видел странное заявление одного из коллег: «Юрий Бабенко – тренер «Сибири» в следующем сезоне». Это возможно?

– На данный момент совершенно непонятно, что будет с руководством, структурой клуба на следующий сезон. Сейчас бессмысленно и абсолютно рано говорить о главном тренере.

Думаю, в конце января – феврале ситуация этого сезона будет более понятна и мы начнем понимать, куда двигаться дальше? Что будем делать в отношении следующего сезона? Какие шаги предпринимать? Тогда будет понятно, какие задачи клуб ставит перед собой. Потому что задача «попадание в плей-офф каждый год» мне совсем непонятна, это должно быть само собой!

Мне интересно построить команду, которая будет бороться за медали, за кубок. У нас ходит 11 тысяч болельщиков на каждую игру – быть на 11-м месте недопустимо. Для этих болельщиков просто попадание в плей-офф недостаточно.

Как бы это смешно и пафосно с наших нынешних позиций сейчас не звучало, нужно бороться и в плей-офф заходить боеспособным коллективом.

– Не считаете, что вы все, и Меркулов, и Епанчинцев, были заложниками условий: продление контрактов только при выполнении задачи в первый же сезон. Из-за этого же и молодежь не подключали, и перестройку не затеяли необходимую.

– Сейчас мне неправильно рассуждать, заложники мы или нет. Когда мы пришли – было подписано 23 человека. По сути, это наследие Кирилла Валерьевича Фастовского.

При этом по ходу сезона поменялось достаточно человек. Я уже тогда видел, что эти точечные изменения особо не делали команду сильнее. Обмены игроков были для чего? Мы бы и без них выполнили задачу выхода в плей-офф. Глядя на эти обмены, я не видел работы на будущее. Очевидно, что есть ошибки селекционной службы, – сказал Крутохвостов.