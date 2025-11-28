Гендиректор «Сибири» рассказал о задачах клуба

Гендиректор «Сибири» о задачах клуба: «Попадание в плей-офф каждый год должно быть само собой. Мне интересно построить команду, которая будет бороться за Кубок Гагарина»
Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов заявил, что хочет построить команду, которая будет бороться за Кубок Гагарина.
– Видел странное заявление одного из коллег: «Юрий Бабенко – тренер «Сибири» в следующем сезоне». Это возможно?
– На данный момент совершенно непонятно, что будет с руководством, структурой клуба на следующий сезон. Сейчас бессмысленно и абсолютно рано говорить о главном тренере.
Думаю, в конце января – феврале ситуация этого сезона будет более понятна и мы начнем понимать, куда двигаться дальше? Что будем делать в отношении следующего сезона? Какие шаги предпринимать? Тогда будет понятно, какие задачи клуб ставит перед собой. Потому что задача «попадание в плей-офф каждый год» мне совсем непонятна, это должно быть само собой!
Мне интересно построить команду, которая будет бороться за медали, за кубок. У нас ходит 11 тысяч болельщиков на каждую игру – быть на 11-м месте недопустимо. Для этих болельщиков просто попадание в плей-офф недостаточно.
Как бы это смешно и пафосно с наших нынешних позиций сейчас не звучало, нужно бороться и в плей-офф заходить боеспособным коллективом.
– Не считаете, что вы все, и Меркулов, и Епанчинцев, были заложниками условий: продление контрактов только при выполнении задачи в первый же сезон. Из-за этого же и молодежь не подключали, и перестройку не затеяли необходимую.
– Сейчас мне неправильно рассуждать, заложники мы или нет. Когда мы пришли – было подписано 23 человека. По сути, это наследие Кирилла Валерьевича Фастовского.
При этом по ходу сезона поменялось достаточно человек. Я уже тогда видел, что эти точечные изменения особо не делали команду сильнее. Обмены игроков были для чего? Мы бы и без них выполнили задачу выхода в плей-офф. Глядя на эти обмены, я не видел работы на будущее. Очевидно, что есть ошибки селекционной службы, – сказал Крутохвостов.
