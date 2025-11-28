Бывший ассистент генерального менеджера «Флориды» Стив Верье заявил, что клуб мог сделать оффер-шит Никите Кучерову в 2016 году.

«Это была забавная история. Тем летом у Кучерова закончился контракт новичка. Он стал ограниченно свободным агентом, доступным для оффер-шита. Мы были вполне уверены, что можем насолить нашим соседям, у которых на тот момент были сложности с местом под потолком зарплат. Обстоятельства складывались в нашу пользу. Мы были готовы предложить 7,14 млн долларов в год. Компенсацией стали бы пики в первом, втором и третьем раундах драфта. Мы были склонны считать, что если сделаем оффер-шит, то это может заставить «Тампу» повторить его. Тогда мы бы оказались в центре внимания. Мы готовы были пойти на это, если бы у нас был реальный шанс увести Кучерова. Мы проанализировали ситуацию, это были веселые два месяца. В конце концов, мы не были на 100% уверены, что сможем заполучить его», – рассказал Верье.

Отметим, что тогда Кучеров подписал с «Тампой» контракт на 3 года и 4,76 млн долларов в среднем за сезон.