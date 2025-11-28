Игроки «Вашингтона» назвали любимые ассисты на Овечкина

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» назвали свои любимые голевые передачи на российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина. Опрос на YouTube-канале «столичных» был приурочен к церемонии в честь 900 голов и 1500 матчей форварда в регулярках НХЛ.

Никлас Бекстрём: «Наверное, пятая игра в финальной серии Кубка Стэнли-2018 с «Вегасом», мой пас в большинстве».

Маркус Юханссон: «Когда мы вышли «два в ноль», отдали друг другу кучу передач и Ови забил (9 марта 2011 года, матч с «Тампой». – Прим. «Чемпионата»). Он упал на спину и праздновал лёжа».

Ти Джей Оши: «О, это был из самых тонких пасов в моей жизни. Я уезжал за лицевую линию и отдал шайбу себе за спину, а он вколотил её в пустой угол (18 декабря 2015, матч с «Тампой». – Прим. «Чемпионата»)».

Том Уилсон: «600-й гол, когда я упустил момент на пятаке, а он забросил на добивании. Я был моложе и очень обрадовался этому голу. Ну, и очевидно, 895-я шайба. Он вошёл в историю, это был невероятный момент. Стать частью этого было потрясающе».

Дилан Строум: «801-й гол, когда Овечкин сравнялся с Горди Хоу, и, конечно, 895-й. Ещё была передача на его гол в овертайме матча плей-офф с «Монреалем» (стартовая игра серии первого раунда Кубка Стэнли-2025. – Прим. «Чемпионата»). Да, мой пас не был ключевым, но я всё же поучаствовал. Было круто, ведь это его первая такая шайба в карьере. Делать голевые передачи – классно. Особенно, если пасуешь на Овечкина».