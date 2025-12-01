В «Шанхае» отреагировали на слухи об увольнении главного тренера

Пресс-служба «Шанхай Дрэгонс» прокомментировала корреспонденту «Спорт День за Днем» Игорю НАЗАРЕНКО информацию о том, что Жерар Галлан может быть уволен с поста главного тренера.

© ХК «Шанхай Дрэгонс»

«Мы слухи не комментируем», – заявили в пресс-службе клуба.

30 ноября «СЭ» сообщил, что руководство «Шанхая» недовольно Галланом и ищет ему замену. Однако у руководителей есть сомнения из-за онеобходимости платить канадцу большую неустойку.

«Шанхай» проиграл четыре последних встречи. После 31 матча «Драконы» с 33 очками идут на седьмом месте в Западной конференции. Отрыв от девятого ЦСКА – два очка.

Следующий матч «Шанхай» проведёт против «Салавата Юлаева». Игра в Петербурге пройдёт 3 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени.