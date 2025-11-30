В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в данный момент проходит матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт первый период — счёт 1:0 в пользу столичного клуба.

На восьмой минуте матча счёт голом в большинстве открыл нападающий «Вашингтона» Том Уилсон, переправивший шайбу после передачи Александра Овечкина. Российский нападающий набирает очки четыре матча подряд.

