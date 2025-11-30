Овечкин вышел на чистое 22-е место по числу матчей в НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин вышел на чистое 22-е место по числу матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Гостевая игра регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Айлендерс" стала для россиянина 1 517-й в лиге. По этому показателю Овечкин обошел трехкратного обладателя Кубка Стэнли американца Мэтта Каллена.

Овечкину 40 лет, он выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году "Вашингтон" с россиянином в составе завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли. В прошлом сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадского форварда Уэйна Гретцки, сейчас на счету российского форварда 908 заброшенных шайб.

Также в активе капитана "Вашингтона" 739 результативных передач, он замыкает топ-10 бомбардиров в истории НХЛ.

Каллену 49 лет, в 2006 году он стал обладателем Кубка Стэнли с "Каролиной", в 2016 и 2017 годах он выигрывал трофей с "Питтсбургом".