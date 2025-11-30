Овечкин вышел на 52-е место по числу голевых передач в НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметился 739-й результативной передачей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в игре против "Нью-Йорк Айлендерс".

Российский форвард по количеству передач сравнялся с канадцем Нормом Ульманом, они делят 52-ю строчку в истории НХЛ. 51-е место занимает канадец Дени Потвен (742), лидером по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки (1 963).

Овечкину 40 лет, он выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году "Вашингтон" с россиянином в составе завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли. В прошлом сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив Гретцки, сейчас на счету российского форварда 908 заброшенных шайб. Капитан "Вашингтона" замыкает топ-10 бомбардиров в истории НХЛ с 1 647 очками.

На данный момент счет в матче 1:0 в пользу "Вашингтона".