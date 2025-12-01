Плющев раскритиковал экс-тренера «Трактора»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев подверг критике работу бывшего главного тренера «Трактора» Бенуа Гру и заявил, что команда не случайно стала показывать отличные результаты после ухода канадского специалиста.

«Для меня самые весёлые события происходят в «Тракторе», где едва убежал Гру – и команда тут же заиграла, штампуя шайбы. Это говорит о многом. Если команда разобрана, по щелчку пальцев она никогда не включится. Значит, в «Тракторе» были именно внутренние причины кризиса, связанные с тренерской работой Гру. Видимо, большая группа игроков с какими-то тренерскими процессами не могла согласиться. То, как быстро эта группа включилась, показывает весь риск, с которым неизбежно сталкиваешься, приглашая иностранного тренера. Ведь Челябинск затрясло с таким великолепным составом. При этом клуб серьёзно вложился в этот состав, выполняя прихоти тренера, закупая пачками легионеров и забыв о перспективе, о работе с молодёжью. При Гру такой хоккейный город, как Челябинск, умудрился не открыть ни одного молодого таланта. То есть шёл перебор игроков, но никак не тонкая тренерская работа», – цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.