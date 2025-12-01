Ларионов: в НХЛ в 90-е было много крови

Национальная хоккейная лига (НХЛ) начиная с 1990-х годов начала ужесточать правила, чтобы убрать из матчей грубость. Об этом в интервью ТАСС рассказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов, ныне возглавляющий петербургский СКА.

Ларионов выступал в НХЛ с 1989 по 2004 год.