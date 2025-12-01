Ротенберг поздравил россиян с Днем хоккея

Ротенберг поздравил с Днем хоккея: «Работаем над тем, чтобы каждый ребенок в стране мог выйти на лед. Чтобы хоккей был массовым, доступным и любимым»
Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг опубликовал поздравление с Днем хоккея в России. Праздник отмечается ежегодно 1 декабря.
«С Днем хоккея! Поздравляю всех, кто связан с нашим видом спорта: болельщиков, игроков, тренеров, родителей, врачей, сервисменов, менеджеров – всю большую хоккейную семью России. И особенно – детей, которые делают свои первые шаги на льду. Именно в детском хоккее рождаются будущие чемпионы и просто сильные, уверенные в себе ребята. Мы продолжаем работать над тем, чтобы каждый ребенок в стране мог выйти на лед. Чтобы хоккей был массовым, доступным и любимым в каждом дворе и в каждом городе. Хоккей учит дружбе, уважению, труду, умению вставать после падений и идти вперед. Эти качества формируют не только спортсменов, но и по-настоящему сильных людей. С праздником! Вперед – к новым победам!» – написал Ротенберг.
