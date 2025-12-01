Лайпсик, Дронов и Загидулин – хоккеисты недели в КХЛ. Патрихаев из ЦСКА – лучший новичок
КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Лучшим нападающим стал Брендан Лайпсик. Форвард СКА набрал 6 (5+1) очков за 3 матча.
Защитником недели назван Григорий Дронов. У игрока «Трактора» 4 (2+2) очка за 2 игры при полезности «плюс 6».
Лучшим вратарем стал Артем Загидулин из «Спартака». Он отразил 98,5% бросков при коэффициенте надежности 0,5 в 2 матчах.
Новичком недели назван 19-летний защитник ЦСКА Иван Патрихаев. На его счету 1 (1+0) очко в 2 матчах FONBET КХЛ при среднем игровом времени 18:17.
