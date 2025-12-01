Сына экс‑тренера ХК «Динамо» обменяли в «Адмирал»

Московское «Динамо» вернуло защитника Артема Кудашова из аренды в «Нефтехимике» и обменяло хоккеиста в «Адмирал», сообщает пресс‑служба «бело‑голубых».

В обмен московский клуб получил денежную компенсацию.

Всего на счету 20‑летнего Кудашова 98 матчей в КХЛ, в которых он набрал 8 (1+7) очков. Артем — сын экс‑главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова, который был отправлен в отставку 17 ноября.

«Адмирал» с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

