Сына экс‑тренера ХК «Динамо» обменяли в «Адмирал»

Сына экс‑тренера «Динамо» Кудашова обменяли в «Адмирал»
Московское «Динамо» вернуло защитника Артема Кудашова из аренды в «Нефтехимике» и обменяло хоккеиста в «Адмирал», сообщает пресс‑служба «бело‑голубых».
В обмен московский клуб получил денежную компенсацию.
Всего на счету 20‑летнего Кудашова 98 матчей в КХЛ, в которых он набрал 8 (1+7) очков. Артем — сын экс‑главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова, который был отправлен в отставку 17 ноября.
«Адмирал» с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.