Экс-хоккеист системы ЦСКА избил комментатора

26-летний экс-нападающий молодежных команд ЦСКА и «Барыса» Азиз Сейтанов избил комментатора Ивана Пенькова на матче Московской студенческой хоккейной лиги (МСХЛ).

© Sports.ru

Сообщается, что Сейтанов вместе со своей семьей пришел в техническую зону. Пеньков попросил покинуть ее. Через несколько секунд разговора хоккеист начал наносить удары кулаком по лицу комментатору.

Затем у Ивана состоялся разговор с отцом Азиза, и комментатору были адресованы следующие фразы: «Я тебе сказал, он был тафгаем. Он тебя убьет. Рот закрой» и «Ты недостаточно получил?» Пеньков ответил: «Мне все равно, кем он был и кто есть», на что пошла угроза: «Ты так не разговаривай, сейчас от меня получишь».

Отмечается, что Пеньков подал заявление в полицию.

«Очень сильно болит голова, я теряюсь в пространстве, особенно на улице. До этого тошнило, рвало каждую ночь. А сейчас приступы эти прекратились, тошнота только под вечер. Мы будем идти до конца. Я буду настаивать на том, чтобы все было по закону и по справедливости», – сказал комментатор.

По ходу карьеры Сейтанов выступал за юниорские команды ЦСКА, за «Снежных Барсов» в Olimpbet МХЛ, «Ценг Тоу» из Olimpbet ВХЛ, «Номад» и «Иртыш» в чемпионате Казахстана.