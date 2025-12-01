Экс-хоккеист системы ЦСКА избил комментатора

Экс-хоккеист системы ЦСКА и «Барыса» Сейтанов избил комментатора на игре студенческой лиги в Москве. Пострадавший заявил в полицию
26-летний экс-нападающий молодежных команд ЦСКА и «Барыса» Азиз Сейтанов избил комментатора Ивана Пенькова на матче Московской студенческой хоккейной лиги (МСХЛ).
Сообщается, что Сейтанов вместе со своей семьей пришел в техническую зону. Пеньков попросил покинуть ее. Через несколько секунд разговора хоккеист начал наносить удары кулаком по лицу комментатору.
Затем у Ивана состоялся разговор с отцом Азиза, и комментатору были адресованы следующие фразы: «Я тебе сказал, он был тафгаем. Он тебя убьет. Рот закрой» и «Ты недостаточно получил?» Пеньков ответил: «Мне все равно, кем он был и кто есть», на что пошла угроза: «Ты так не разговаривай, сейчас от меня получишь».
Отмечается, что Пеньков подал заявление в полицию.
«Очень сильно болит голова, я теряюсь в пространстве, особенно на улице. До этого тошнило, рвало каждую ночь. А сейчас приступы эти прекратились, тошнота только под вечер. Мы будем идти до конца. Я буду настаивать на том, чтобы все было по закону и по справедливости», – сказал комментатор.
По ходу карьеры Сейтанов выступал за юниорские команды ЦСКА, за «Снежных Барсов» в Olimpbet МХЛ, «Ценг Тоу» из Olimpbet ВХЛ, «Номад» и «Иртыш» в чемпионате Казахстана.
