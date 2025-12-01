«Торонто» связывался с бывшим тренером «Далласа»

По информации инсайдера Говарда Бергера, представители «Торонто» связывались с бывшим главным тренером «Далласа» Питером Дебуром.

Сейчас команду возглавляет Крэйг Беруби, который работает в клубе с лета 2024 года.

Дебур покинул «Старс» после вылета от «Эдмонтона» в плей-офф-2025. Он трижды подряд выводил клуб в финал Западной конференции.

«Мэйпл Лифс» занимают 15-е место в Восточной конференции, набрав 25 очков в 25 матчах. В прошлом сезоне они уступили «Флориде» во втором раунде Кубке Стэнли (3-4).

Доми пропустил матч с «Вашингтоном» по решению Беруби. Тренер «Торонто» сказал: «Я поговорил с Максом на тему того, что ему нужна перезагрузка»