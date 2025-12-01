Экс-порноактриса оценила внешность Овечкина

Экс-порноактриса Luxury Girl оценила внешность Овечкина: «10 из 10. Харизма, совокупность качеств»
32-летняя бывшая порноактриса Luxury Girl (настоящее имя – Полина Марченко) оценила внешность Александра Овечкина по десятибальной шкале.
«По десятибальной шкале Овечкин – 10 из 10. Харизма, совокупность качеств», – заявила Luxury Girl.
Сейчас Марченко является амбассадором букмекерской конторы и стримером, а также участвует в различных интернет-шоу.
