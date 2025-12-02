ХК «Сибирь» расторг контракт с нападающим

Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с нападающим Владимиром Бутузовым по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Напомним, ранее форвард был отправлен в список отказов, а позже — в клуб ВХЛ «Динамо-Алтай».

© Чемпионат.com

На счету 31-летнего Бутузова 25 матчей в текущем сезоне КХЛ, где форвард отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей. Всего Владимир провёл в КХЛ 649 игр, в которых забил 113 голов и сделал 132 паса. За «Сибирь» нападающий сыграл 379 матчей, где набрал 241 (68+173) очко.

«Сибирь» с 23 очками после 32 матчей занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.