«Северсталь» обыграла «Трактор»

Сегодня, 1 декабря, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала «Трактор». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 3:2.

На 27-й минуте защитник Тимофей Давыдов забил первый гол и вывел «Северсталь» вперёд. На 32-й минуте нападающий Николай Чебыкин удвоил преимущество череповчан. На 41-й минуте Чебыкин оформил дубль, забросив третью шайбу в ворота «Трактора».

На 43-й минуте форвард Виталий Кравцов сократил отставание челябинской команды. На 59-й минуте Михаил Григоренко отыграл ещё одну шайбу гостей.