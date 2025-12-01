Московское «Динамо» одержало победу над «Торпедо»

Сегодня, 1 декабря, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо». Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали хозяева со счётом 4:0.

На 13-й минуте нападающий Никита Гусев забил первый гол и вывел «Динамо» вперёд. Спустя 18 секунд защитник Магомед Шараканов удвоил преимущество бело-голубых. На 25-й минуте форвард Егор Римашевский забросил третью шайбу в ворота «Торпедо». На 27-й минуте нападающий Александр Кисаков забил четвёртый гол хозяев.