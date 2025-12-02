Российский хоккеист устроил две жесткие драки в одном матче НХЛ

Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков устроил две драки в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилз». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

© Соцсети

Обе драки произошли в ходе второго периода. В первом противостоянии Воронков схлестнулся с канадским защитником Бренденом Диллоном, за что оба игрока получили по пять минут штрафа. Диллон не смог самостоятельно покинуть площадку, ему понадобилась помощь врачей.

Вскоре после возвращения на лед российский хоккеист снова был втянут в потасовку — он подрался с американским форвардом Стефаном Ноэсеном. За это Воронкова, как и его соперника, удалили на пять минут. Игра завершилась победой «Коламбуса» 5:3, однако Воронков не поучаствовал ни в одном голе своей команды.

