Два паса Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Филадельфию»

«Питтсбург» выиграл у «Филадельфии» со счетом 5:1 в выездной игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У «Питтсбурга»голы забили Сидни Кросби (10-я и 29-я минуты), Брайан Раст (36), Томми Новак (54) и Кевин Хейз (56). Единственный гол у хозяев забил Тайсон Фёрстер (26).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал два результативных паса. Теперьна счету россиянина 26 очков (6 голов + 20 передач) в 25 матчах. Среди соотечественников он уступает в списке лучших бомбардиров только нападающему «Тампы» Никите Кучерову (11+21) и форварду «Миннесоты» Кириллу Капризову (17+14).

Ранее Малкин вошел в топ-30 бомбардиров за всю историю НХЛ.