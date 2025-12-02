Нападающий Галимов высказался о переходе в «Динамо»

Нападающий Ансель Галимов высказался о переходе в «Динамо».

30 ноября клуб подписал пробный контракт с игроком.

– Каким получился первый разговор с Вячеславом Козловым?

– Когда пришел, лично познакомились, потому что до этого были только заочно знакомы. Тут все в моих руках. Понятно, что пришел доказывать и забирать место в составе.

Знаю свои сильные стороны, тренерский штаб тоже знает. Думаю, при правильном использовании только выиграю от этого подписания.

– Видел, как на раскатке ты много общался с членами тренерского штаба – Геннадием Столяровым и Ларсом-Йораном Альквистом. Насколько сложно адаптироваться к новым требованиям?

– Мы уже поговорили с тренерским штабом. Думаю, меня еще вызовут перед игрой, покажут какие-то нюансы. Но нужно играть, только через игры можно найти уверенность и вернуться в игровой режим, – сказал Галимов.