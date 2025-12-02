Легендарный арбитр назвал хоккеистов КХЛ "примитивными солдатиками"

Легендарный арбитр, участник Зала славы отечественного хоккея Юрий Карандин прокомментировал ситуацию с травмой нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва в игре с «Адмиралом» (4:1). 38-летний форвард покинул лёд после столкновения у борта с нападающим дальневосточной команды Павлом Шэном в первом периоде и больше на площадку не выходил.

«От системы судейства в стране очень многое зависит, какой арбитраж – такой и хоккей. Вы посмотрите, во что превращается наш хоккей. Игроков уровня Шипачёва – единицы, основная масса – примитивные солдатики типа Шэна. И именно их действия не то, что наказываются, а скорее поощряются. Всеми этими непонятными культами якобы силовых приёмов и столкновений, который поощряют не только арбитры, но и телевизионщики, своими постоянными повторами. Даже откровенная грязь у борта в КХЛ всё чаще пропускается, тут эпизод Шэн – Шипачёв – лучший пример. А если учесть возросшие скорости и переход на маленькие площадки, то получаем нечто среднее между хоккеем и тараканьими бегами. Не сомневаюсь, что скоро мы вернёмся на мировую арену. И сразу увидим реальный уровень нашего хоккея, который в последние годы, к сожалению, снижается. В том числе из-за судей», — цитирует Карандина Russia-Hockey.