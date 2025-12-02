Тренер «Адмирала» раскритиковал хоккеистов после поражения от «Сочи»

«Мне было бы стыдно так играть». Тамбиев раскритиковал хоккеистов «Адмирала» после поражения от «Сочи»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев раскритиковал хоккеистов после поражения от «Сочи».
Во вторник «Сочи» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) в пользу гостей.
— Как растормошить ребят?
— Я не знаю. Я просто разочарован командой, их работой и отношением к делу. Так нельзя играть дома. Если бы я был игроком, мне бы было стыдно так играть. Когда в четвертом голе два человека стоят и смотрят как забивают гол, это о многом говорит. Так нельзя. Как мы проиграли, у меня полное разочарование. Если это мужики с характером, будут биться, — передает слова Тамбиева корреспондент «Матч ТВ».
«Сочи» с 23 очками располагается на 11‑й позиции турнирной таблицы Западной конференции, «Адмирал» (28 очков) идет девятым на Востоке.
В следующем матче «Сочи» сыграет на выезде с омским «Авангардом», «Адмирал» примет петербургский СКА. Обе встречи состоятся 4 декабря.
Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.