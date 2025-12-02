Тренер «Адмирала» раскритиковал хоккеистов после поражения от «Сочи»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев раскритиковал хоккеистов после поражения от «Сочи».

© ХК «Адмирал»

Во вторник «Сочи» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) в пользу гостей.

— Как растормошить ребят?

— Я не знаю. Я просто разочарован командой, их работой и отношением к делу. Так нельзя играть дома. Если бы я был игроком, мне бы было стыдно так играть. Когда в четвертом голе два человека стоят и смотрят как забивают гол, это о многом говорит. Так нельзя. Как мы проиграли, у меня полное разочарование. Если это мужики с характером, будут биться, — передает слова Тамбиева корреспондент «Матч ТВ».

«Сочи» с 23 очками располагается на 11‑й позиции турнирной таблицы Западной конференции, «Адмирал» (28 очков) идет девятым на Востоке.

В следующем матче «Сочи» сыграет на выезде с омским «Авангардом», «Адмирал» примет петербургский СКА. Обе встречи состоятся 4 декабря.

