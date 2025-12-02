Нападающий «Трактора» подвел итоги матча против «Северстали»

Михаил Григоренко: «Северсталь» показывает интересный, атакующий хоккей. Много катаются, двигаются. Это самая нестандартная команда в КХЛ»
Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко подвел итоги матча против «Северстали» (2:3).
– Рафаэль Рише сказал, что первый период команда смотрела со стороны. Вы можете с ним согласиться?
– Да, действительно в первом периоде много смотрели за соперником. Он играл, а мы – нет. Счет был 0:0, но все пошло по накатанной. Во втором и третьем периоде перехватили инициативу, но невынужденные ошибки привели к голам.
– В чем причины проблем «Трактора» с первыми периодами?
– Надо будет разбираться, посмотреть видео. Каждый должен лучше настраиваться и выполнять установку на игру.
– Многие отмечают, что против «Северстали» очень трудно играть...
– Здесь очень тяжелая арена, всегда трудные матчи. «Северсталь» последние пару лет показывает интересный, атакующий хоккей. Много катаются, много двигаются. Это самая нестандартная команда в лиге. Приходится перестраиваться, поэтому не совсем комфортно против них играть, – сказал Григоренко.
