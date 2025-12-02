Нападающий ЦСКА назвал восьмое место отвратным результатом для команды

Нападающий ЦСКА Тахир Мингачев назвал промежуточное восьмое место в Западной конференции КХЛ максимально отвратным результатом для армейской команды.

В понедельник ЦСКА проиграл «Салавату Юлаеву» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3. Армейская команда, набрав 32 очка в 32 матчах, занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ.

— ЦСКА вернулся на восьмую строчку плей‑офф, это повод выдохнуть?

— Я скажу так, даже если мы и идем на восьмом месте, никого из сидящих в нашей раздевалке это не устраивает. Каждый день, приходя на работу и выходя на каждую игру, мы будем доказывать, что восьмое место — максимально отвратно для нашей команды. Мы хотим быть как можно лучше и побеждать в каждой игре.

— Можно сказать, что этот регулярный чемпионат самый тяжелый за время вашего выступления за ЦСКА и с психологической, и с турнирной точки зрения?

— Не скажу, что с психологической точки зрения (самый тяжелый), тренерский штаб мне уже знаком, я работал с ним. А если брать командную, то, конечно, девятое и восьмое — это совсем не те места, за некоторые мы должны биться.

— У команды все налаживается и начинается белая полоса?

— Вообще бессмысленно до конца сезона об этом говорить. Мы даже не думаем об этом. Просто приходим работать, — сказал Мингачев «Матч ТВ».

