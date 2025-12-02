Панин: смотрю на Овечкина и Малкина и думаю, что они космонавты

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался об игре возрастных российских нападающих Александра Овечкина и Евгения Малкина и восхитился их игровой форме.

«Я смотрю на Овечкина и Малкина и думаю, что они космонавты. Единицы людей в мире, их по пальцам одной руки можно пересчитать, которые могут в 40 лет играть на таком уровне, находиться в такой форме, ещё и забивать голы. Я просто снимаю шляпу перед ними. Низкий поклон таким ребятам. Это, конечно, чудо. Не рано ли мы их ждём в Континентальной хоккейной лиге, раз такой чудесный сезон получается? Думаю, они сами решат, стоит ли им возвращаться. В любом случае, здесь их дом. Они здесь родились и у них свой менталитет. Здесь они будут приносить пользу на любом поприще», — цитирует Панина Legalbet.