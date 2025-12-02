Ярославский «Локомотив» проиграл СКА в домашнем матче КХЛ

Ярославский «Локомотив» на своем льду уступил петербургскому СКА (3:4 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

© КХЛ / Неелов Ярослав

В составе железнодорожников счет открыл Никита Черепанов, это первый гол защитника в нынешнем сезоне. Также у «Локомотива» отличились Александр Радулов и Максим Шалунов.

СКА в основное время ответил голами Брендэна Лайпсика, Сергея Плотникова и Андрея Педана. Победную шайбу в овертайме при игре в большинстве забил Марат Хайруллин.

Голкипер гостей Артемий Плешков отразил 45 бросков по своим воротам.

«Локомотив» проиграл в пятый раз в шести последних матчах, с 44 очками команда располагается на 3‑й строчке в Западной конференции. СКА (34 очка) идет 7‑м на Западе.

4 декабря «Локомотив» на выезде сыграет с «Амуром», СКА в этот же день в гостях встретится с «Адмиралом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «СКА» (Санкт-Петербург) — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Черепанов, 6:15. Радулов, 32:35 (бол.). Шалунов, 48:06. — Лайпсик, 21:49. Плотников, 35:32 (бол.). Педан, 58:01. Хайруллин, 63:02 (бол.).