Хартли — о матче со СКА: «Локомотив» сам изобретает способы проигрывать матчи

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли заявил, что команда сама отдала победу сопернику в матче со СКА (3:4 ОТ). Ярославцы позволили сопернику сравнять счёт за две минуты до конца основного времени и проиграли в овертайме.

– Буду очень краток. Мы отдали игру, всё очень просто. Нет оправданий. Мы изобретаем способы проигрывать матчи.

– Что с Гернатом?

– Он был на арене, но за несколько минут до игры нам сказали, что он не сможет сыграть.

– Он полетит на Дальний Восток?

– Пока не знаю.

– Что говорили команде в последние минуты?

– Быть пассивным – худшее, что можно сделать при минимальном преимуществе. Мы плохо распорядились шайбой при третьем [пропущенном] голе, допустили ошибку.

– Есть ли возможность привлекать молодёжь?

– Мы всегда ищем способы сделать команду лучше. Сейчас поедем на выезд, а затем у нас будет перерыв. Будем рассматривать разные варианты, но всегда ищем возможность выставить лучший состав, – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.