«Миннесота» обыграла «Эдмонтон»

«Миннесота» переиграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 1:0. Гол забил Йонас Бродин.

«Миннесота» в 27 матчах набрала 35 очков и занимает третье место в Западной конференции. «Эдмонтон» (27 очков) расположился на 11‑м месте.

В следующем матче «Миннесота» на выезде встретится с «Калгари», «Эдмонтон» примет «Сиэтл».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Голы: Бродин, 13:11.